Важное 13 января 2024, 13:18 Российские военные атаковали «Кинжалами» объекты ВПК Украины Минобороны: ВС России утром ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины РИА «Новости»

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Российские военные утром 13 января нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые производили снаряды и беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в ведомстве.

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На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 35 военных, танк, самоходную установку Krab, американскую систему М777.

В Харьковской области ВС России уничтожили склад боеприпасов, а в районе ЛНР российские бойцы устранили свыше 280 боевиков, ликвидировали девять машин и гаубицу Д-30.

Ранее ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении. В районах Серебрянки, Северска и Дроновки армия противника потеряла до 70 военнослужащих и две машины. Вооруженные силы Российской Федерации достигают больших успехов в зоне специальной военной операции на Украине. Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя.