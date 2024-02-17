Спецоперация 17 февраля 2024, 18:47 Российские военнослужащие взяли под контроль часть Авдеевки Советник главы ДНР Гагин заявил о продолжении боев в Авдеевке РИА «Новости»

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Российские военнослужащие взяли под контроль часть города Авдеевка и продолжают зачищать территорию. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

«Часть Авдеевки занята нашими силами, мы движемся дальше», — сказал он.

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По словам Гагина, остались отдельные очаги сопротивления. Сейчас боевые действия идут в самой Авдеевке, разведчики и штурмовики продвигаются вглубь городской застройки, подчеркнул советник.

Гагин добавил, что российские военные в ходе для расчистки города применили беспилотники, в том числе ударные дроны.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин признал с ложность вывода войск из Авдеевки после захода туда российской армии.

Он подчеркнул, что без потерь украинским военным уйти уже не удастся, потому что дорогу для выхода придется пробивать.

Ранее в Госдуме заявили, что российские военные проявили героизм и самоотверженность при освобождении населенного пункта. Депутат Леонид Слуцкий предложил наградить бойцов, которые отличились в боях.