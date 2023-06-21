Спецоперация 21 июня 2023, 10:48 Российские военнослужащие ударили по тыловым позициям ВСУ в Запорожье Рогов: ВС России ударили по складам и объектам военной инфраструктуры ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы РФ поразили тыловые позиции украинской армии в городе Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военнослужащие ударили по позициям Вооруженных сил Украины в ночь на 19 июня. Рогов уточнил, что ВС России атаковали тремя волнами, передал RT.

Реклама

«Били по объектам военной инфраструктуры, складам военной техники и расположению боевиков», — отметил руководитель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее Рогов сообщил о возвращении под контроль России села Пятихатки в Запорожской области. По словам председателя общественного движения, российские военнослужащие заманили противника в огневой мешок, а затем применили авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Рогов напомнил, что освобожденное село находится на Васильевском направлении Запорожского фронта.