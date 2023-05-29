Спецоперация 29 мая 2023, 11:20 Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области Рогов: ВС РФ пресекли попытку ВСУ проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Боевики Вооруженных сил Украины попытались зайти на территорию поселка Лобковое в Запорожской области, но российские военнослужащие пресекли их действия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Нацисты получили достойный отпор», — написал Рогов.

Реклама

По его словам, это далеко не первый такой случай в Запорожье. ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта, пояснил глава движения «Мы вместе с Россией». Однако российская разведка все видит благодаря беспилотникам, тепловизорам и другим современным техническим средствам, отметил член военно-гражданской администрации Запорожской области.

Ранее ВСУ попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного БПЛА. Дрон не долетел до пункта назначения около 500 метров.