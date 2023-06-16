Спецоперация 16 июня 2023, 10:51 Российские военнослужащие пресекли деятельность украинских диверсантов в ЛНР Минобороны РФ: ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в ЛНР РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил России остановили деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики», — уточнили в министерстве.

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Украинских диверсантов на Купянском направлении остановили ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск.

На этом же направлении Вооруженные силы Украины за сутки лишились до 45 военнослужащих. Кроме того, ВС России уничтожили технику противника: две боевые бронированных машины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее российские военнослужащие сорвали попытку украинской ДРГ десантироваться под Херсоном. ВС РФ потопили лодку диверсантов.