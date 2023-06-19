Спецоперация 19 июня 2023, 14:43 Российские военнослужащие отразили 2 атаки ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВС России отразили 2 атаки ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные пресекли две атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины», — уточнили в ведомстве.

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За сутки ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении свыше 100 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась трех танков, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин и четырех автомобилей. Российские силы также уничтожили две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30 противника.

Ранее ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Российские военнослужащие успешно поразили назначенный объект.