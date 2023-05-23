Спецоперация 23 мая 2023, 14:30 Российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления бригады ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России поразили пункт управления 24-й бригады ВСУ в районе Торецка в ДНР РИА «Новости»

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Российские военнослужащие поразили пункт управления 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины вблизи города Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что в сумме за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли удары по 96 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях. Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах.

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По данным Минобороны, украинская армия за последние 24 часа лишилась до 375 военнослужащих на Донецком направлении. Удары на этой территории наносили авиация и артиллерия группировки войск «Юг».

Кроме того, ВСУ потеряли два склада с боеприпасами в ДНР.