Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населенный пункт ЛНР. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

В первую очередь гуманитарную помощь получили женщины с детьми, а также пожилые люди и беженцы. В продуктовых наборах были макароны, крупы, сахар, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, а также кондитерские изделия. Нуждающимся предоставили средства личной гигиены, детское питание и подгузники.

Представитель гуманитарно-координационного центра Алексей отметил, что сейчас люди нуждаются в продуктах первой необходимости. Он добавил, что гуманитарные акции проводятся регулярно.

Координационный штаб по гуманитарному реагированию работает круглосуточно для оказания необходимой помощи, и обеспечения безопасной эвакуации гражданского населения, а также мирных украинцев и иностранцев. Штаб создан при поддержке Министерства обороны России.

Подмосковье продолжает большой проект «Доброе дело» для помощи Донбассу. В ДНР и ЛНР отправляют фуры с гуманитарным грузом, который собирают взрослые и дети. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что при сборе гуманитарного груза учитываются запросы людей, внимание акцентируется прежде всего на то, о чем просят жители.