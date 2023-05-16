Спецоперация 16 мая 2023, 12:41 Российские военнослужащие 10 часов отстреливались от ВСУ в подбитом танке Минобороны РФ: российские танкисты 10 часов отстреливались от ВСУ в подбитой машине

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Российские танкисты на протяжении 10 часов отбивались от бойцов Вооруженных сил Украины, находясь в подстреленной машине. Об этом рассказал начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов на видео, опубликованном Минобороны РФ в Telegram-канале.

Экипаж Баганова наступал в головном дозоре на опорный пункт ВСУ. Однако танк подорвали на фугасе и отрезали от основных войск.

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«И я 10 часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим», — поделился старший лейтенант.

Военнослужащий заплутал и даже пробежался по окопам противника, но все же вытащил весь экипаж. За время боя в танк 10 раз попали из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но машина выдержала.

Когда экипаж выбрался наружу, стало понятно, что они попали в укрепления ВСУ. По словам Баганова, он увидел вдали человека с фонариком, который посветил себе на рукав. На нем оказалась желтая повязка.

Российские военнослужащие связались с командиром батальона и получили направление. Танкисты выползли из траншей и около трех часов ночи вышли к своим. Членов экипажа подбитого танка встретили и направили в госпиталь.

В Минобороны добавили, что Баганова ранило осколками. Водителю-механику повредило ноги и лицо, а наводчика тяжело контузило.

Начальника штаба танкового батальона наградили орденом Мужества. К тому факту, что он остался жив, старший лейтенант отнесся как к знаку свыше.

«Значит, у Всевышнего на меня какие-то планы. Надо побеждать фашизм», — отметил Баганов.

Ранее российские танкисты уничтожили боевую машину ВСУ в дуэли. Это произошло на Запорожском направлении.