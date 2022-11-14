Спецоперация 14 ноября 2022, 12:03 Российские военнопленные пожаловались СК на издевательства со стороны ВСУ Следком начал доследственные проверки из-за издевательств над российскими военными

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Бойцы Вооруженных сил РФ, которые вернулись на родину благодаря обмену пленными с Украиной, заявили следователям об издевательствах со стороны украинских сил. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram.

Один из российских военных рассказал, что оказался в плену из-за превосходящих сил противника. Служащие ВСУ связали ему ноги и руки и били. Кроме того, они надели ему мешок на голову и несколько дней не снимали.

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Будучи недовольными полученными ответами на свои вопросы, украинские националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей, поделился вернувшийся из плена россиян.

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По его словам, угроза для жизни была колоссальной. Однако после пяти часов лежания в земле он понял, что останется живым.

Находящиеся на реабилитации и проходящие лечение российские бойцы рассказывают о таких же случают.

«Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — подчеркнули в СК.

Сотрудники ведомства во время проведения доследственных проверок дадут правовую оценку каждому подобному случаю.