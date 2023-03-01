Спецоперация 01 марта 2023, 07:25 Российские военкоры заявили об атаке Кременчуга странными объектами «Русская весна»: Кременчуг атаковали странными объектами Википедия

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Российские военные корреспонденты заявил, что в Кремечуге Полтавской области Украины цели противника были атакованы странными объектами. Об этом написал информационный портал «Русская Весна».

Серия взрывов раздалась в городе прошедшей ночью. Предположительно, системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины предприняли попытку сбить воздушные объекты.

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«Это не „шахид“. Высота полета четыре-пяти километров над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80% уверены, что это тот металлический шар», — сказано в сообщении.

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Накануне вечером ВСУ открыли огонь по Донецку и Горловке в ДНР. По последним данным, в результате случившегося девять человек пострадали. Среди них — мальчик 2017 года рождения. Окна во многих многоэтажках Петровского района Донецка оказались выбиты взрывной волной. Местная жительница рассказала, что таких сильных взрывов там раньше не слышали.