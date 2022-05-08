Российские ВКС уничтожили военную технику США на Украине

Российские Вооруженные силы уничтожили вооружения и технику США, доставленные на Украину, а также личный состав подразделений ВСУ в районе населенного пункта Соледар. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он сообщил о поражении 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожении понтонной переправы украинских войск в районе Чугуева и шести складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красная Горка, Верхнекаменка и Маяки (ДНР), Новодружеск (ЛНР), Резниково и Николаевка в Харьковской области.

Российская артиллерия уничтожали шесть пунктов управления, 28 артиллерийских подразделений, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска ликвидировали установку ЗРК «Оса-АКМ», установку РСЗО «Смерч» и радиолокационную станцию.

Российские ПВО, по словам Конашенкова, сбили украинский штурмовик Су-25 близ Погоновки в Харьковской области, БПЛА Bayraktar TB2 у острова Змеиный и два украинских БПЛА над территориями ДНР и ЛНР.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и горючего ВСУ.