Спецоперация 03 мая 2023, 11:02 Российские ВКС уничтожили резервы ВСУ в районе Авдеевки Глава пресс-центра группировки войск «Юг»: ВКС РФ нанесли удар по резервам ВСУ у Авдеевки РИА «Новости»

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Воздушно-комические силы (ВКС) России ударили по точке скопления резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевки. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, его заявление опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Авиацией „Южной“ группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки», — уточнил Астафьев.

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Начальник пресс-центра добавил, что артиллерия группировки «Юг» ликвидировала артиллерийский расчет украинцев на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка. Кроме того, атака российских военнослужащих в этой локации лишила противника 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Ранее сверхманевренный истребитель Су-35 ВКС России уничтожил украинский самолет в зоне спецоперации. Российский экипаж обнаружил самолет противника в ходе патрулирования, сообщило Минобороны РФ.