Спецоперация 02 февраля 2023, 15:07 Российские ВКС уничтожили две радиолокационные станции ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВКС России за сутки уничтожили две радиолокационные станции ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Силы ВКС России за сутки уничтожили в ходе спецоперации две радиолокационные станции ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37 российские военные поразили в районе Малокатериновки.

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В районе Краматорска (ДНР) противник лишился установок М-142 HIMARS И М-270 MLRS, подчеркнули в Минобороны.

В районах Малиновки и Авдеевки (ДНР) и Дружелюбовки (Запорожская область) подразделения ВС РФ нанесли поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

Силы российской ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять украинских беспилотников в районах Голикова, Кременной (ЛНР), Берестового в Харьковской области и Песчаного в Херсонской области.