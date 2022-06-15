Российские ВКС разнесли авиатехнику ВВС Украины на аэродроме под Николаевом

Российские ВКС высокоточными ракетами уничтожили авиатехнику ВВС Украины на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал ТАСС.

Авиатехнику украинских воздушных сил разнесли высокоточными ракетами воздушного базирования.

Вооруженные силы России также уничтожили большое количество вооружения и военной техники, доставленных из США и стран Европы для группировки украинских боевиков в Донбассе. Удары нанесли по районам железнодорожных станций Доброполье и Покровск в ДНР и Орловщина в Днепропетровской области.

Также в районах Переездного и Ивано-Дарьевки в ДНР уничтожили узел связи и два пункта управления ВСУ, в районах Горского и Верхнекаменского в ЛНР — склады боеприпасов.