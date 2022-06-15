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    15 июня 2022, 12:20

    Российские ВКС разнесли авиатехнику ВВС Украины на аэродроме под Николаевом

    Минобороны РФ: ВКС уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области

    Александр Блинов

    Российские ВКС высокоточными ракетами уничтожили авиатехнику ВВС Украины на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал ТАСС.

    Российские ВКС разнесли авиатехнику ВВС Украины на аэродроме под Николаевом

    Авиатехнику украинских воздушных сил разнесли высокоточными ракетами воздушного базирования.

    Вооруженные силы России также уничтожили большое количество вооружения и военной техники, доставленных из США и стран Европы для группировки украинских боевиков в Донбассе. Удары нанесли по районам железнодорожных станций Доброполье и Покровск в ДНР и Орловщина в Днепропетровской области.

    Также в районах Переездного и Ивано-Дарьевки в ДНР уничтожили узел связи и два пункта управления ВСУ, в районах Горского и Верхнекаменского в ЛНР — склады боеприпасов.