Российские ВКС ликвидировали около 100 националистов в Харькове

ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации мотопехотного батальона ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы порядка 100 националистов, заявили в Минобороны.

«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военные уничтожили две пусковые установки к американским РСЗО HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе Малотарановки в ДНР.

По данным Конашенкова, за сутки в ходе спецоперации ВСУ лишились шести пунктов управления, шести складов с вооружением и боеприпасами в районах Баштанки в Николаевской области, Ивано-Дарьевки, Зайцева, Звановки, Артемовска и Харькова, а также живая сила и военная техника ВСУ еще в 27-ми районах.