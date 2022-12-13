13 декабря 2022, 07:40
Российские «викинги» разбили минометную батарею ВСУ на Кураховском направлении
РИА «Новости»: ВС России уничтожили минометную батарею ВСУ в ДНР гаубицами «Мста-С» 152 мм
Вооруженные силы России уничтожили на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике украинскую минометную батарею. Удар гаубицами «Мста-С» показало РИА «Новости».
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Минометные батареи заметили в тылу Вооруженных сил Украины. Удар по ним нанесла группа «Викинг» Западного военного округа — артиллеристы навели орудия на цель и выстрелили. Российские снаряды калибром 152 миллиметра гаубиц «Мста-С» уничтожили боекомплект. За попаданием проследили в том числе при помощи тепловизоров.
Российские военные используют пушки «Мста-С» для ударов по скоплениям подразделений и техники ВСУ. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко объяснил, что осколки от их снарядов разлетаются на большое расстояние, поэтому они эффективней орудий малого калибра.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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