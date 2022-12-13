Спецоперация 13 декабря 2022, 07:40 Российские «викинги» разбили минометную батарею ВСУ на Кураховском направлении РИА «Новости»: ВС России уничтожили минометную батарею ВСУ в ДНР гаубицами «Мста-С» 152 мм Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России уничтожили на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике украинскую минометную батарею. Удар гаубицами «Мста-С» показало РИА «Новости».

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Минометные батареи заметили в тылу Вооруженных сил Украины. Удар по ним нанесла группа «Викинг» Западного военного округа — артиллеристы навели орудия на цель и выстрелили. Российские снаряды калибром 152 миллиметра гаубиц «Мста-С» уничтожили боекомплект. За попаданием проследили в том числе при помощи тепловизоров.

Российские военные используют пушки «Мста-С» для ударов по скоплениям подразделений и техники ВСУ. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко объяснил, что осколки от их снарядов разлетаются на большое расстояние, поэтому они эффективней орудий малого калибра.