Спецоперация 04 июля 2023, 07:22 Российские вертолеты уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом Минобороны: вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 уничтожили технику украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве обороны.

«Противник перевозит личный состав на БТР и броневиках. Мы эту технику уничтожаем вместе с личным составом еще на подходах. Одну из целей уничтожили прямо в полете управляемой ракетой. Один выстрел — одна единица техники», — сообщил пилот с позывным «Отец».

Реклама

В оборонном ведомстве отметили, что ударно-разведывательные вертолеты Ка-52 уничтожили технику ВСУ с помощью противотанкового авиационного ракетного комплекса «Вихрь-М».

«Летчики Ми-28Р и Ка-52, работая в составе боевых пар на предельно малой высоте, поразили наземные объекты противника неуправляемыми и управляемыми снарядами. Основу уничтоженной технику ВСУ составили боевые машины пехоты и иностранные танки, поставленные странами Запада», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее немецкие СМИ восхитились эффективностью работы вертолетов Ка-52 в зоне специальной операции.