Спецоперация 25 марта 2023, 09:52 Российские вертолеты поразили управляемыми ракетами критически важные украинские объекты ТАСС: вертолеты ВС России Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные украинские объекты Пресс-служба Минобороны

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Экипажи российских вертолетов Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные украинские объекты на Краснолиманском направлении. Цели удалось обнаружить с помощью беспилотников «Орлан-30». Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Для удара по целям применили управляемые авиационные ракеты. В результате удалось поразить все намеченные объекты.

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На вооружении многоцелевого ударного вертолета Ми-24 (неофициально — «Крокодил») находятся автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя», пушки ГШ-23Л, неуправляемые авиационные ракеты, а также пулеметы Якб-12.7 и ГШГ-7,62.

Ми-35 — его модернизированная версия, созданная для уничтожения живой силы и бронетехники противника, огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. Также используется для высадки десанта и эвакуации раненых. Перевозит грузы как в кабине, так и на внешней подвеске, разгоняется до 310 километров в час. На вооружении — противотанковые ракеты «Штурм-В», пушка, управляемые и неуправляемые ракеты, авиабомбы и пулеметы.