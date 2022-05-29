Российские вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео

Минобороны России показало на видео уничтожение опорного пункта ВСУ. Пуски ракет по военному объекту противника произвели вертолеты Ка-52.

В Минобороны неоднократно отметили, что украинские военные часто используют объекты гражданской инфраструктуры в военных целях. Боевики территориальной обороны оборудуют огневые позиции и снайперские точки в жилых домах. Такие случаи 27 мая были выявлены в Харькове и Константиновке.

В Краматорске, в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования № 47, подразделения националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО. А в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают местных жителей, сообщили в ведомстве.

В Северске, на территории зернохранилища, ВСУ развернули ракетный комплекс «Точка-У» и РСЗО. И таких примеров еще очень много.

«Подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности», — подчеркнули в Минобороны.