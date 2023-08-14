Спецоперация 14 августа 2023, 07:54 Российские вертолетчики за 10 минут уничтожили пять единиц бронетехники ВСУ РИА «Новости»: вертолетное звено за 10 минут уничтожило 5 единиц бронетехники РИА «Новости»

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Вертолетное звено Вооруженных сил России на Ореховском направлении уничтожило за 10 минут пять единиц западной бронетехники украинской армии, в том числе танк Leopard. Командир с позывным Самара рассказал об этом РИА «Новости».

«Крайне жесткое наступление на Ореховском фронте. В одном полете из шести ракет за 10 минут было выпущено пять, уничтожен один танк Leopard, две БМП Bradley, две боевых бронемашины противника — MaxxPro и турецкий Kirpi», — сообщил он.

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Дежурство, по словам военнослужащего, подходило к концу, но вертолетчиков бросили на новое задание — Вооруженные силы Украины стягивали бронетехнику к Орехову в направлении Работина. Три ударных вертолета Ка-52 под прикрытием Ми-28 и поисково-спасательного Ми-8 ударили по выдвинувшимся на юг подразделениям противника. Командир сообщил, что за несколько часов уничтожили десятки танков и бронемашин пехоты.

В Херсонской области участники подпольного движения помогли артиллеристам уничтожить склад боеприпасов и технику ВСУ.