Спецоперация 14 декабря 2022, 19:33 Российские «Терминаторы» заставили боевиков ВСУ бежать с поля боя РИА «Новости»: бойцы группировки «Отважные» отбили несколько атак ВСУ в районе Сватово РИА «Новости»

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Российские военные из отряда «Отважные» Центрального военного округа заставили солдат ВСУ бежать с места боя. При помощи боевых машин поддержки танков «Терминатор» бойцы отбили несколько атак противника на линии Сватово — Кременная. Об этом РИА «Новости» рассказал один из участников группировки «Отважные».

«При отражении нескольких атак нам здорово помог „Терминатор“, буквально обратив противника в бегство», — сказал он.

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Удар нанесли по лесопосадке, откуда украинские боевики планировали атаковать российские позиции.

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Военнослужащий добавил, что обстановка остается напряженной, но ВС РФ удается удерживать линию фронта. По его словам, для уничтожения опорных пунктов ВСУ активно используются, помимо «Терминаторов», танки и ТОС «Солнцепек».

Представитель Народной милиции ДНР на этой неделе рассказал, как «Солнцепеки» помогли им уничтожить скопление живой силы врага и большое количество военной техники. Позиции ВСУ заранее разведали при помощи дронов в районе села Каменка, и после нанесли мощные удары ТОС.