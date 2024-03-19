Спецоперация 19 марта 2024, 11:52 Российские танкисты захватили натовскую бронемашину под Авдеевкой Российский танковый батальон захватил натовскую бронемашину М113 под Авдеевкой Philipp Schulze/dpa/globallookpress

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Российские танкисты захватили американский бронетранспортер М113. Об этом сообщил URA.RU курганский боец с позывным Горыныч.

«Затрофеили себе натовскую М113 за Авдеевкой. Бригады подделают и отдадут в часть», — отметил он.

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Американскую боевую бронированную машину подорвали на мине в поселке Ласточкино в ДНР. Горыныч добавил, что украинские боевики убежали из подбитой техники, оставив там все боекомплекты.

Как сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, группа солдат из украинской 59-й отдельной мотопехотной бригады сдалась в плен под Марьинкой. Боевики оказались в безвыходной ситуации, так как лишились помощи сослуживцев и попали под удары российской артиллерии.

Еще один советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ оставили несколько позиций под Авдеевкой, не выдержав натиска армии РФ. Украинские подразделения не стали даже забирать тела своих бойцов.