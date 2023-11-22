Спецоперация 22 ноября 2023, 23:47 Российские танкисты увели трофейный бронетранспортер у ВСУ Российские военные увели из-под носа у ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765 РИА «Новости»

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Российские военнослужащие угнали бронетранспортер YRP-765 западного образца у бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир танкового батальона майор Евгений Волков. Интервью с ним опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

«Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», — сказал он.

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По данным ведомства, танковому батальону майора Волкова удалось отбить все атаки ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области. В ходе операции бойцы уничтожили большое количество бронетехники и укреплений противника.

Майора Волкова наградили за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.

За 10 дней российские военные ликвидировали не меньше пяти немецких танков Leopard на Запорожском направлении.