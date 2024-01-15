Спецоперация 15 января 2024, 05:32 Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ под Купянском МО РФ: танкисты ликвидировали опорный пункт ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Танкисты 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск ликвидировали замаскированный опорный пункт ВСУ с закрытой позиции на Купянском направлении. Такие данные предоставили в Минобороны РФ.

В операции участвовал экипаж танка Т-90М «Прорыв», на счету которого немало уничтоженных целей.

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«Только за последний месяц мы поражали живую силу противника, опорные пункты, МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный — прим. ред.), танки, артиллерийские орудия», — рассказал командир танка с позывным «Татарин».

В российском военном ведомстве сообщили, что танк поразил цель с трех выстрелов, после чего быстро покинул огневую позицию.

Ранее военнослужащий 1-го донецкого армейского корпуса мастерски увернулся от вражеского дрона. Снаряд упал недалеко от бойца, но тот выжил.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли около 200 солдат и большое количество военной техники. Офицер украинской армии признался, что, пока политики обсуждают мобилизацию, ситуация с личным составом на фронте достигла критического показателя.