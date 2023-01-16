Спецоперация 16 января 2023, 05:48 Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт противника, рассказал командир танкового подразделения ВС РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, в Запорожской области танкисты выполняют задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. Командиру позднее доложили об успешном поражении цели.

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Российские военные с февраля 2022 года проводят спецоперацию на Украине. Накануне в Минобороны России заявили о ракетном ударе по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

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На минувшей неделе важный город Соледар перешел под контроль российских военнослужащих. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позднее было подтверждение от Минобороны России.

Теперь планируется наступление на Артемовск, где находятся бойцы ВСУ. По некоторой информации, украинские военные могут попытаться уничтожить город при отступлении.