Спецоперация 20 июня 2023, 09:58 Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: танкисты ЦВО ликвидировали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Бойцы из танковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ вместе с украинскими военными на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Танкисты в ходе выполнения боевых задач наносят удары по технике, солдатам, опорным и командным пунктам противника, а также выполняют прикрытие действий штурмовиков.

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Командиры танков и наводчики-операторы вместе с подразделениями разведки и операторами БПЛА круглые сутки стреляют в ВСУ из 125-миллиметровых орудий. Специальные колейные минные тралы российские военные используют для разминирования маршрута в лесу и продвижения там штурмовых отрядов.

Командование одного из таких экипажей лежит на плечах офицера с позывным Жених. Он не раз участвовал в разгроме опорных пунктов.

«Самое главное — обнаружить [танк] первым. Для этого у нас все есть, тепловизоры есть, управляемые ракеты есть», — отметил Жених.

Военнослужащий в одном из таких боев был ранен, его потом наградили орденом Мужества.