Спецоперация 31 мая 2023, 09:29 Российские танкисты разгромили позиции ВСУ под Авдеевкой из трофейного танка НМ ДНР: российские военные ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой из трофейного танка Народная милиция ДНР

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Экипаж танкового батальона 1-й Славянской бригады поразил позиции Вооруженных сил Украины под Авдеевкой из трофейного танка Т-64БВ. Видео опубликовал Telegram-канал Народной милиции Донецкой Народной Республики.

На кадрах видно, как в боевую машину загружают боекомплект, затем она выдвигается на позиции и открывает огонь по укрепрайону ВСУ. Один из танкистов с позывным Макс отметил, что их главная задача состоит в обстреле мест концентрации украинских войск, чтобы обеспечить безопасный проход для пехоты.

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Авиация группировки войск «Запад» ударила бомбами и ракетами по лагерю 1-й бригады спецназначения Украины в зоне проведения спецоперации. Также российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовой и уничтожили два минометных расчета. Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» поразили объекты ВСУ на Краснолиманском направлении. Они пролетели над позициями противника на предельно малой высоте, оставшись незамеченными, и нанесли ракетный удар.