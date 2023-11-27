Спецоперация 27 ноября 2023, 22:37 Российские танкисты разгромили позиции ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве Минобороны: танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

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Танкисты Центрального военного округа разгромили позиции и склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео работы подразделения опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

«Боевые задачи в составе экипажей танков Т-90М „Прорыв“ выполняли военнослужащие башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина», — сообщили в Минобороны.

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Координаты целей с передовой передавали разведчики подразделения «Айгир», передача шла в режиме реального времени. Танкисты действовали с закрытых огневых позиций, они серией выстрелов уничтожили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Группировка российских войск «Центр» 26 ноября отразила атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназа ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Российские войска ударили по противнику армейской авиацией и огнем артиллерии. Подразделения группировки «Центр» также отразили атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили «Известия».