Спецоперация 11 января 2023, 02:22 Российские танкисты рассказали, как игра World of Tanks помогла им в зоне СВО Российские танкисты: игра в World of tanks помогает с тактикой ведения боя РИА «Новости»

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Опыт командной онлайн-игры World of Tanks пригодился в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказали танкисты ВС России.

По словам одного из военных, они не идут на танковые дуэли, а работают из закрытой позиции. Но, если приходится, воюют лоб в лоб, напрямую. На вопрос журналиста о том, играли ли танкисты в World of Tanks, бойцы улыбнулись. Оказалось, что командная MMO-игра развивает тактические навыки.

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«Я играл в танки на телефоне. Боевая концепция, применение тактики. Берем отовсюду опыт», — заявили бойцы.

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Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили всю территорию города Соледар. Окруженным украинским солдатам предложили сдаться.

Взятие крупного населенного пункта является важным моментом для продвижения российских военных. Так они отрезали солдат ВСУ от прямого пути снабжения между Артемовском и Северском.

По мнению военного корреспондента Андрея Коца, это заставит противника отступить или сдаться. Теперь преимущество полностью находится на стороне российских военных.