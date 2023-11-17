17 ноября 2023, 09:09
Российские танкисты прорвались к железной дороге возле Ивановки — СМИ
«ВО»: танковая армия РФ прорвала оборону ВСУ юго-западнее Ивановки под Купянском
Подразделения первой гвардейской танковой армии Вооруженных сил России прорвали первую линию обороны противника в районе населенного пункта Ивановка на Купянском направлении. Они вышли к железной дороге, сообщило «Военное обозрение».
Информация о прорыве появилась в украинских пабликах. Российская артиллерия нанесла массированный удар к юго-западу от Ивановки, после чего танкисты перерезали дорогу Ивановка — Кисловка и вышли к железной дороге, где находится вторая линия обороны противника.
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Так называемая «серая зона» с позициями первой линии Вооруженных сил Украины перешла под контроль ВС России. Войска устремились в сторону железнодорожной станции Шапаровка рядом с дорогой Кременная — Купянск.
Украинские военные пожаловались журналистам на постоянные обстрелы и усиление российской группировки на Купянском направлении. Под Ивановской применили тяжелые огнеметные системы. В ВСУ участились случаи дезертирства.
Специальная военная операция РФ на Украине
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