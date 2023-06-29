29 июня 2023, 03:56
Российские танкисты подбили украинскую БМП Bradley на Купянском направлении
Российские экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили украинскую БМП Bradley американского происхождения на Купянском направлении. Пехота противника была вынуждена отойти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что танкисты обеспечивали продвижение мотострелковых подразделений. Для этого они выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли удар.
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«Боевая машина получила задачу на уничтожение БМП и пехоты противника, обнаруженного разведывательным БЛА. С помощью корректировки огня военнослужащими разведывательного подразделения боевая машина ВСУ была уничтожена, а пехота противника была вынуждена отойти», — рассказали в министерстве.
В Минобороны объяснили, что военные корректируют огонь при помощи дронов. БПЛА также используют, чтобы зафиксировать выполнение задачи — в данном случае уничтожение вражеской техники.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 американских машин пехоты Bradley, переданных Украине, повредили или уничтожили солдаты ВС РФ. Это более 15% всех переданных Америкой машин.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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