Спецоперация 22 июня 2023, 03:42 Российские танки Т-90М довели ВСУ до паники Командир танка «Перун»: бойцы ВСУ при виде Т-90М зарываются в землю Pxhere

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Российские танки Т-90М, которые в ходе спецоперации поддерживают штурмовые подразделения, демонстрируют такую огневую мощь, что противник вынужден зарываться в землю в надежде укрыться от удара. Об этом рассказал командир танка с позывным «Перун», сообщило Минобороны РФ.

«Т-90М „Прорыв“ — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что, когда выезжаем на работу, противник начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — сказал военнослужащий.

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Он также отметил, что противник «плохо замечает» танк Т-90М в свои тепловизионные прицелы из-за теплозащитного кожуха.

Российский танк Т-90М «Прорыв» во время штурма опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении успешно отбил штурм трех танков противника, писал RT.

Ранее сообщалось, что экипаж Т-90М «Прорыв» ликвидировал группу боевиков ВСУ в ходе ротации в Луганской Народной Республике. Расчеты БПЛА группировки войск «Центр» нанесли удар по разведгруппе 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении.