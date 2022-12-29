Спецоперация 29 декабря 2022, 08:26 Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление РИА «Новости»: российские танки Т-80 ББ прибыли на запорожское направление Пресс-служба Минобороны

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Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление, сообщило РИА «Новости». Член экипажа танка рассказал, что машина в три-четыре раза превосходит танки противника и буквально не оставляет им шанса во встречном бою.

«Маневреннее, скорострельнее, по грунту и бездорожью разгоняется быстро — до 80 километров в час», — перечислил собеседник агентства.

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Тем временем ВСУ все больше переходит на снабжение западным вооружением, рассказал «360» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, российская армия постепенно «находит управу» на это оружие, включая американские системы залпового огня HIMARS. Кроме того, ВС России укрепились мобилизованными и сражаются с новыми силами, а ВСУ несут огромные потери, выдыхаются и их попытки прорыва на разных направлениях заканчиваются провалом.

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