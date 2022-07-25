Российские свидетельства о рождении начали выдавать в Запорожской области

В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Их уже можно получить в Бердянске, Энергодаре и Мелитополе, рассказал РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», — добавил он.

Уже в начале осени может состояться референдум о вхождении Запорожской области в состав России. Активная подготовка к нему должна начаться после размещения в регионе российских военных баз на постоянной основе. По мнению его властей, это станет гарантией безопасности жителей от попыток агрессии украинских боевиков.

Ранее Владимир Рогов заявил, что националисты намеренно уничтожают посевы Запорожской области при помощи дефицитных зажигательных снарядов. Член совета ВГА региона уверен, что приказ поступил от высшего командования ВСУ.