Спецоперация 27 января 2024, 17:58 Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ под Донецком МО РФ: штурмовики Су-25 ударили по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

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Российские штурмовики Су-25 ударили по подразделениям противника на Донецком направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, военные ликвидировали опорные пункты и украинских боевиков.

«Цели поражены», — сообщил российский летчик с позывным Трактор.

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Российские военные использовали авиационные средства поражения, выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Полет прошел штатно.

Ранее опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра уничтожил экипаж танка Т-62М российских войск. Противник потерял до 15 военнослужащих убитыми и ранеными. На Купянском направлении российские артиллеристы нанесли массированный удар по украинской пехоте. ВС РФ уничтожили цель.