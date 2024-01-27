27 января 2024, 17:58
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ под Донецком
МО РФ: штурмовики Су-25 ударили по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 ударили по подразделениям противника на Донецком направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, военные ликвидировали опорные пункты и украинских боевиков.
«Цели поражены», — сообщил российский летчик с позывным Трактор.
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Российские военные использовали авиационные средства поражения, выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Полет прошел штатно.
Ранее опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра уничтожил экипаж танка Т-62М российских войск. Противник потерял до 15 военнослужащих убитыми и ранеными. На Купянском направлении российские артиллеристы нанесли массированный удар по украинской пехоте. ВС РФ уничтожили цель.
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