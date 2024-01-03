Спецоперация 03 января 2024, 08:30 Российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ с предельно малой высоты Минобороны: Су-25 ударили по «опорникам» ВСУ с предельно малой высоты РИА «Новости»

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Российские штурмовые самолеты Су-25 нанесли ракетный удар по опорным пунктам украинских боевиков в зоне специальной операции с предельно малой высоты в 25 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости».

«Экипажи штурмовиков Су-25 на Донецком направлении поразили места дислокации и опорные пункты противника. Удар произвели артиллерийскими ракетами С-8 на предельно малой высоте 25 метров с кабрированием», — отметили в ведомстве.

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В Минобороны добавили, что согласно докладу авиационных наводчиков, штурмовикам удалось поразить все намеченные цели. После нанесения удара они выпустили тепловые ловушки, совершили противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром вылета.

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