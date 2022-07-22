Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников

Российские военные средствами противовоздушной обороны за сутки сбили 12 украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что выпущенные украинские дроны подбили около населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное в Харьковской области и Петровское и Златоустовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», выпущенные украинскими войсками по населенным пунктам Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.

Также Конашенков напомнил, что с 5 по 20 июля российские военные уничтожили полученные Украиной от США четыре пусковых установки HIMARS. Удар по двум боевым машинам нанесли в районе пункта Малотарановка, остальные уничтожили в районе Красноармейска и Константиновки.