Спецоперация 21 апреля 2023, 14:58 Российские средства ПВО за сутки перехватили три ракеты РСЗО HIMARS МО: российские ПВО перехватили три ракеты HIMARS и сбили три беспилотника противника Flickr

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили три реактивные ракеты системы залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата противника. Дроны были сбиты около Опытного в Донецкой Народной Республике и в районах населенных пунктов Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области.

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Представитель оборонного ведомства добавил, что российская авиация и артиллерия нанесла поражение 94-м артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях в 135 районах. Около Константиновки был уничтожен склад топлива для украинской военной техники, а близ населенного пункта Кисловка Харьковской области ликвидирован склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о взятии в котел украинских подразделений в Артемовске. Он отметил, что российские силы сейчас контролируют дорогу, по которой шло снабжение ВСУ, теперь же это стало невозможно.