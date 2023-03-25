Спецоперация 25 марта 2023, 15:44 Российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ за сутки Минобороны: ПВО России уничтожила 11 беспилотников ВСУ и сбили 6 снарядов РСЗО за сутки Пресс-служба Минобороны

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 11 беспилотников противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один „Байрактар ТБ-2 “», — рассказал он.

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Российские средства ПВО также перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и одну противорадиолокационную ракету HARM. Действия велись в районах Луганской и Донецкой народных республик, а также в нескольких населенных пунктах Запорожской области.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразила 76 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 112-ти районах.

Командир охраняющего Каховскую ГЭС подразделения российской армии сообщил об обстрелах объекта снайперами ВСУ. Предположительно, противник стреляют с нескольких позиций из крупнокалиберных винтовок.