Важное 30 марта 2023, 14:38 Российские средства ПВО сбили вертолет ВВС Украины и перехватили ракету «Гром-2» Минобороны: российская ПВО сбила вертолет Ми-8 ВВС Украины в Запорожской области РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны России сбили вертолет Ми-8 Воздушных силы Украины в Запорожской области, а также перехватили ракету «Гром-2». Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — уточнили в ведомстве.

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Также в течение суток российским силам удалось перехватить оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены два беспилотника около населенных пунктов Зеленый Гай и Новоандреевка в ДНР.

В Запорожской области, около населенного пункта Зализничное, ВС России ликвидировали хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. Российские военные также уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны рядом с Ольговкой в Херсонской области.