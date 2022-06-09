Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в небе над населенным пунктом Мазановка в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

В течение прошедших суток ВС РФ также уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром, в котором проходили подготовку иностранные наемники, уничтожив до 50 националистов.

За ночь армейская авиация поразила 62 военных объекта Украины. Среди них — 52 места скопления боевой техники, два склада ракетного-артиллерийского вооружения, одна установка РСЗО и три командных пункта.

Также российские военные перехватили украинскую ракету «Точка-У» в Херсонской области, написало РИА ФАН.