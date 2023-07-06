Спецоперация 06 июля 2023, 14:38 Российские средства ПВО сбили два самолета ВСУ в ДНР Минобороны: российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны России сбили два украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины», — уточнили в ведомстве.

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Также за сутки ВС России перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow, уничтожили 15 беспилотников ВСУ рядом с населенными пунктами Приволье и Кременная в ЛНР, Веселое, Александровка, Ровнополь, Володино и Орлинское в ДНР и около Константиновки в Херсонской области, Чистополья и Днепропрудного в Запорожской области.

Минобороны добавило, что прошлой ночью российские силы ударили высокоточным оружием по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Также Вооруженные силы РФ поразили места хранения иностранной бронетехники.