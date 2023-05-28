Спецоперация 28 мая 2023, 14:26 Российские средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне СВО Минобороны: российские ПВО перехватили 3 ракеты Storm Shadow и сбили 4 дрона ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили четыре дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами ПВО <…> перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, противник лишился четырех беспилотников. Российские бойцы сбили дроны в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей, а также в ДНР.

Всего с начала проведения СВО враги потеряли 4357 БПЛА, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других машин, более 10,5 тысячи единиц специальной военной автотехники.

Склады с боеприпасами ВСУ разбили в трех районах проведения спецоперации. Кроме того, в селах Лиман Первый и Берестовое солдаты Западной группировки войск уничтожили две группы украинских диверсантов.