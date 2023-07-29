Спецоперация 29 июля 2023, 15:35 Российские средства ПВО перехватили две ракеты для ударов по наземным целям С-200 Минобороны: силы ПВО РФ перехватили две ракеты С-200 и семь ракет Storm Shadow РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили две зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, модернизированные для ударов по наземным целям, а также семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Также, по его словам, силам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

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Помимо этого, российские вооруженные силы уничтожили шесть украинских беспилотников. Дроны ликвидировали в Донецкой Народной Республике (в районах Первомайского, Спорного и Марьинки), Запорожской области (вблизи села Марфополь) и в Луганской Народной Республике (в районе Верхнекаменки).

Накануне ВСУ предприняли террористическая атаку на центр Таганрога Ростовской области с применением переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Пострадали 16 человек, госпитализировали 10, из которых одного уже выписали. В тот же день украинские боевики совершили повторную попытку теракта в Ростовской области, такую же ракету С-200 перехватили в районе Азова. Обошлось без пострадавших и разрушений.