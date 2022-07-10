Российские спецназовцы уничтожили польских наемников под Харьковом

Бойцы российского спецназа уничтожили как минимум трех польских наемников в селе Долгенькое под Харьковом. Об этом сообщил офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

«Южнее населенного пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы», — сказал офицер в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что спецназовцы ранили шестерых иностранцев. При этом собеседник агентства не исключил, что наемники могли понести большие потери. По словам офицера, на опорном пункте находилось сводное подразделение, состоящие из польских наемников и украинских бойцов.

По предварительным данным, поляков насчитывалось от 30 до 50 человек. Раненых наемников сразу же вывезли из опорного пункта. Иностранцев, как пояснил офицер, эвакуировали, чтобы скрыть их численность и вооружение. Украинских военнослужащих вывозить не стали.