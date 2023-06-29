Спецоперация 29 июня 2023, 01:46 Российские спецназовцы уничтожили группу элитных сил ВСУ под Ореховом «РВ»: российские силы уничтожили группу элитных сил спецопераций ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили около 10 единиц техники противника под городом Орехово в Запорожской области, а также ликвидировали группу элитных сил ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«Сегодня „Градами“ было накрыто подразделение врага, уничтожено/повреждено до 10 единиц колесной техники. Наш спецназ отработал спецгруппу элитных сил спецопераций ВСУ, пытавшуюся просочиться к нашим позициям», — сказано в сообщении.

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По словам военкоров, наступление украинской армии на этом участке фронта значительно замедлилось и перешло в позиционные бои. Противник взял передышку для перегруппировки и стягивания сил для возобновления штурма.

По мнению авторов канала, приближающийся саммит НАТО в Вильнюсе может повлечь за собой новую волну наступательных действий. ВСУ попытаются добиться хотя бы каких-нибудь успехов, чтобы это можно было продемонстрировать членам альянса.

Ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, ВС РФ сбросили авиабомбы по местам скопления украинских сил на Ореховском направлении. Благодаря этому удалось пресечь попытку врага перебросить подкрепление и вооружение войскам, которые наступают на село Работино.