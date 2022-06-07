Российские спецназовцы ликвидировали разведгруппу ВСУ в Запорожской области

Спецназовцы ВС РФ ликвидировали в Запорожской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ. Двое украинских военных были убиты, еще один был ранен и взят в плен.

По данным РИА «Новости», группа спецназовцев организовала засаду в лесополосе, расположенной в тылу противника. Целью был поиск «кочующего» миномета. Но по предполагаемому маршруту вместо минометного расчета проходила украинская ДРГ.

Группу засекли с помощью беспилотника, после чего открыли огонь. В результате противник понес потери, сообщил собеседник агентства.

Приазовская часть Запорожской области находится под контролем ВС РФ. Украинские военные пока занимают областной центр — город Запорожье.

Сегодня помощник члена главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай заявил, что в области приступили к проработке технических вопросов референдума о вхождении в состав РФ, написала газета «Известия».