Спецоперация 20 февраля 2024, 09:23 Российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские специалисты изучили украинский FPV-дрон, который захватили в целом состоянии. Об этом тульский производитель БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы рассказал РИА «Новости».

FPV-дрон Вооруженных сил Украины подавили на линии боевого соприкосновения. Для этого использовали средства радиоэлектронной борьбы. Российские бойцы посадили, обезвредили и передали беспилотник экспертам.

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Конструктор отметил, что рама у дрона стандартная — семь дюймов. В носовой части, предположительно, устройство удаленного взведения с предохранителем.

«Видеопередатчик, антенна видео всенаправленная, камера FPV, бесколлекторные моторы — все продается на Ali Express, все китайского производства», — уточнил он.

На корпусе камеры имеется клеймо, согласно которому технику сделали в Китае. Конструктор отметил, что антенна управляющего сигнала похожа на «гаражную сборку». Поэтому качество изготовления он назвал спорным.

Дроны ВСУ имеют систему самоуничтожения, чтобы их не перехватили чужие. Но она не сработала на попавшем в руки отечественных бойцов FPV-дроне, добавил эксперт.