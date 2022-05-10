Российские спасатели продолжили разбор завалов в разрушенной Волновахе

Гуманитарная миссия МЧС России на Донбассе продолжается. Аэромобильная группировка ведомства и спасатели ДНР продолжают восстановительные работы в Волновахе.

На кадрах можно видеть, как при помощи специальной техники происходит разбирают завалов на социальных объектах и в жилых кварталах. Происходит обследование зданий и сооружений в городе на наличие взрывоопасных предметов.

Полностью выполнены проверочные работы в двух школах, центральной больнице и пункте переливания крови. Здания передали строителям для восстановления.

На сегодняшний день пиротехнические подразделения МЧС России и народных республик Донбасса обнаружили почти семь тысяч взрывоопасных предметов. Более тысячи из них уничтожили. Очищена территория площадью 130 гектаров, отметили в пресс-службе российского министерства.

С 7 мая автоколонны МЧС доставили жителям ДНР, ЛНР и Украину новую партию гуманитарной помощи общим весом порядка 350 тонн. Людям привезли воду, еду, медикаменты и предметы первой необходимости.