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    10 мая 2022, 07:12

    Российские спасатели продолжили разбор завалов в разрушенной Волновахе

    МЧС показало видео разбора завалов разрушенных зданий в Волновахе

    Александр Иванов

    Гуманитарная миссия МЧС России на Донбассе продолжается. Аэромобильная группировка ведомства и спасатели ДНР продолжают восстановительные работы в Волновахе.

    На кадрах можно видеть, как при помощи специальной техники происходит разбирают завалов на социальных объектах и в жилых кварталах. Происходит обследование зданий и сооружений в городе на наличие взрывоопасных предметов.

    Полностью выполнены проверочные работы в двух школах, центральной больнице и пункте переливания крови. Здания передали строителям для восстановления.

    На сегодняшний день пиротехнические подразделения МЧС России и народных республик Донбасса обнаружили почти семь тысяч взрывоопасных предметов. Более тысячи из них уничтожили. Очищена территория площадью 130 гектаров, отметили в пресс-службе российского министерства.

    С 7 мая автоколонны МЧС доставили жителям ДНР, ЛНР и Украину новую партию гуманитарной помощи общим весом порядка 350 тонн. Людям привезли воду, еду, медикаменты и предметы первой необходимости.